Четверг, 8 Октября 2020 13:43

АрмИнфо.Принятое ЕСПЧ решение обязательно к исполнению. Это наделило Армению возможностью постоянно предъявлять Турции требования, новые факты и ожидать от ЕСПЧ новые решения по Турции, а в случае отказа Анкары, эти решения выполнять. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт по международному праву, практикующий в ЕСПЧ юрист Ара Казарян.

5 октября ЕСПЧ удовлетворил запрос правительства Армении о применении на основании нормы 39 промежуточных мер, прежде всего, против Турции в связи с ситуацией в Арцахе. Армения обратилась в суд на основе информации о переброске в зону конфликта боевиков из Сирии и Ливии. В ответ ЕСПЧ подтвердил решение от 29 сентября о применении промежуточных мер, призвав все прямо или косвенно вовлеченные в конфликт страны, в том числе Турцию, воздержаться от нарушения прав гражданского населения, предусмотренных Европейской конвенцией.

"В решении ЕСПЧ от 5 октября отмечается его контекст с решением принятым 29 сентября. Это означает, что ЕСПЧ с подачи Армении рассматривает Турцию и Азербайджан в качестве участников одного и того же конфликта. Понятно, что формально суд обращается ко всем странам-участникам конфликта. Однако, очевидным образом ставит акцент именно на Турции", - подчеркнул он.

Юрист особо отметил сложность предоставления доказательств участия Турции в агрессии Азербайджана в отношении арцахцев, одновременно выделив, в этом свете, высокий уровень профессионализма армянских юристов, работающих над данным иском. Согласно Казаряну, в условиях ограниченности доказательной базы в сегодняшних нелегких условиях им удалось обосновать в международной инстанции вовлеченность Турции в конфликт, ее участие в беззакониях в отношении гражданского населения, нарушениях гуманитарного права и т.д.

По оценкам Казаряна, это означает, что Армения может представить в ЕСПЧ иск уже конкретно в отношении Турции. Иными словами, решение ЕСПЧ от 5 октября открывает Еревану для дальнейших действий широкие возможности. Плюс это решение создает для армянских политиков и дипломатов возможность требовать прекращения вооруженного конфликта со значительно большей уверенностью. С учетом же характеристики ситуации со стороны Армении как борьбы с международным терроризмом, решение, по оценкам юриста, наделяет правовой основой требования в отношении Турции практически любого государства.

"Думаю, что за это, безусловно, чрезвычайно хорошее и важное для Армении решение ЕСПЧ нам, помимо собственных юристов, необходимо особо поблагодарить Реджепа Эрдогана. За все его публичные ненавистнические, полные агрессии призывы. Этот человек буквально генерировал и продолжает генерировать ненависть. Меж тем, в своих вердиктах и решениях судьи ЕСПЧ во многом отталкиваются от итогов собственных наблюдений. Это никогда особо не афишировалось, но это факт", - подытожил Казарян.

По оценкам представителя Армении в ЕСПЧ Егишэ Киракосяна, таким образом, Европейский суд по правам человека признал факт вмешательства Турции в карабахский конфликт и вербовку боевиков с целью переброски в Азербайджан.

По его словам, Армения намерена представить основную жалобу в ЕСПЧ в связи с действиями Турции и Азербайджана против мирного армянского населения. Более того, решение ЕСПЧ в будущем станет сдерживающим фактором для Анкары, поскольку в своих действиях против Турции на этот документ будут ссылаться и другие страны.