Четверг, 8 Октября 2020 13:42

АрмИнфо.Президент России Владимир Путин продолжит регулярный диалог с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом 8 октября журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, встреча с прибывающим в РФ главой армянского МИД Зограбом Мнацаканяном пока не планируется. " Вы знаете, что у него

(Мнацаканяна) плотный диалог с российским коллегой Лавровым. Вы знаете, что Путин поддерживает регулярный телефонный разговор с Пашиняном. Этот диалог будет продолжаться. Поэтому в данный момент в графике такого нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируется ли встреча Путина и Мнацаканяна.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, как ожидается, проведет переговоры с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном 12 октября.