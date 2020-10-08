Четверг, 8 Октября 2020 13:41

АрмИнфо.Президент Российской Федерации Владимира Путина не поднимал вопрос о вводе миротворцев в Арцах, но подтвердил партнерские обязательства в отношении Армении и не только в двухстороннем формате, но и в формате ОДКБ. Я считаю, что это очень важные заявления, и они направлены Азербайджану. Об этом в ходе брифингов 8 октября заявил глава фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян.

По словам главы фракции ПА, в заявлении Путина был еще один очень важный момент, где президент Путин он разграничил Армению, Азербайджан и Арцах.

<Это значит, что Владимир Путин признает Арцах как отдельную единицу. Это уже послание не только Азербайджану, но и всему международному сообществу. Думаю, ожидать большего не стоило, так как Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, и если Москва более активно начнут выражать свою поддержку, то могут закрасться сомнения в ее беспристрастности. Это очень важное заявление>, - заключил депутат.