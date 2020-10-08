Четверг, 8 Октября 2020 13:41

АрмИнфо.Решение оставить меру пресечения главы ППА Гагика Царукяна неизменной было политическим. Об этом на брифингах в парламенте заявил депутат от фракции <Процветающая Армения>, вице-спикер парламента Ваге Энфиаджян.

Отметим, что глава партии <Процветающая Армения> Гагик Царукян был арестован 25 сентября на два месяца. Царукяну предъявлено обвинение в уклонении от налогов в особо крупных размерах, а также в подкупе избирателей и присвоении крупных земельных участков. В июне текущего года парламент лишил Царукяна депутатской неприкосновенности.

<Как вам известно, адвокаты Царукяна подали апелляцию, которая, к сожалению, была отклонена. Подобное решение не может быть юридическим, оно политическое. Вчера адвокаты Гагика Царукяна четко представили свои правовые оценки. Однако, будет подана кассационная жалоба>, - подчеркнул депутат.