Четверг, 8 Октября 2020 13:21

АрмИнфо.Дальнейшая международная реакция будет зависеть от дальнейших успехов армянской армии в деле отражения азербайджанской агрессии и продвижения на вражескую территорию. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт-международник Сурен Саркисян.

"В целом, фундамент и содержание дальнейших переговоров также закладывает армия. Именно успехи с дальнейшим территориальным закреплением будут определять векторы и течение переговоров. На данный момент испытывать серьезные ожидания от реакции международного сообщества не приходится. Убежден, что любая страна будет действовать в соответствии с собственными интересами. Последнее придает определению исхода войны армянской армией безальтернативный характер", - убежден эксперт.

По оценкам Саркисяна, Баку инициировал боевые действия против Арцаха, заблаговременно заручившись обещанием Анкары разделить с ним ожидаемое международное давление в случае их успешности. Тем не менее, добиться ощутимого успеха в реализации своих планов азербайджано-турецкому тандему, согласно эксперту, не удалось. Так и не добившись прорыва в первые дни наступления, азербайджанская армия сегодня ведет изматывающие бои все еще пытаясь переломить ход войны.

На этом фоне, на уровне заявлений двое из трех стран-сопредседателей: Франция и Россия, по его оценкам, ведут себя довольно активно. В отличие от, погруженных в электоральные процессы, США. Тем не менее, в целом, пассивность Вашингтона эксперт объясняет более глубинными причинами. В первую очередь отсутствием приоритетных целей на Южном Кавказе в последние десятилетия.

"Что же касается реакции США на вовлеченность в нынешнюю войну в Арцахе ее союзника по НАТО Турции, то в Вашингтоне прекрасно осознают всю проблематичность сегодняшнего союзничества с Анкарой. Тем не менее, параллельно там присутствует осознание неизбежного преодоления имеющихся проблем и возвращения Турции на свое место союзника США в мировой архитектуре безопасности. Вкратце отношение США к происходящему в нашем регионе можно охарактеризовать именно так", - подытожил Саркисян. -