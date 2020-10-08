Четверг, 8 Октября 2020 13:19

АрмИнфо. Глава парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян заявил, что армянская сторона для осуществления гуманитарных задач, готова временно прекратить огонь. Об этом депутат заявил на брифинге в парламенте.

Кочарян отметил, что возле армянских позиций скопилось огромное количество трупов азербайджанских военнослужащих.

<Самое интересное заключается в том, что согласно требованиям ислама, эти тела должны быть погребены. Однако, сторона противника не соглашается забирать тела своих же военнослужащих. Противник игнорирует также призывы Международного комитета красного креста. Более того, руководство Азербайджана скрывает информацию о потерях и не сообщает общественности, кто погиб, кто получил ранения>,- заметил депутат. Кочарян пояснил, что самое ужасное заключается в том, что тела азербайджанских военнослужащих начинают разлагаться, что приводит к антисанитарной ситуации на фронте.

<Именно поэтому, я считаю, что международное сообщество должно повлиять на Баку и заставить Азербайджан временно прекратить огонь и забрать тела своих же военнослужащих. Ситуация на данный момент усугубляется также погодными условиями>,- заключил Кочарян.