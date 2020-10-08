Четверг, 8 Октября 2020 13:12

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Микаела Амбарцумяна временным исполняющим полномочия директора Службы национальной безопасности республики. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Другим указом, президент Армении освободил от должности директора СНБ РА Аргишти Кярамяна. Он был назначен на этот пост 5 мая текущего года.

Стоит отметить, что ранее Амбарцумян занимал пост замдиректора СНБ РА, на который был назначен в августе текущего года. Амбарцумянт имеет звание полковника. До этого он возглавлял следственный департамента СНБ РА.