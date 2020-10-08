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АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Микаела Амбарцумяна временным исполняющим полномочия директора Службы национальной безопасности республики. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Другим указом, президент Армении освободил от должности директора СНБ РА Аргишти Кярамяна. Он был назначен на этот пост 5 мая текущего года.
Стоит отметить, что ранее Амбарцумян занимал пост замдиректора СНБ РА, на который был назначен в августе текущего года. Амбарцумянт имеет звание полковника. До этого он возглавлял следственный департамента СНБ РА.
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|СМИ: В Женеве проходят переговоры по Нагорному Карабаху
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|Песков: Президент России продолжит регулярный диалог с премьер-министром Армении
|Глава ПА: Очень важно, что в своем заявлении президент России разграничил Армению, Азербайджан и Арцах
|Вице-спикер: Решение оставить Гагика Царукяна под арестом является политическим, а не юридическим
|Прогноз: Международная реакция будет зависеть от успехов армянской армии
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