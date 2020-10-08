Четверг, 8 Октября 2020 12:38

АрмИнфо.По данным на 11:00 8 октября, в Армении выявлено 718 новых случаев заражения коронавирусом, пять заболевших скончались. Об этом сообщил Единый информационный центр.

В общей сложности, в республике было подтверждено 54.473 случаев коронавируса, выздоровели 45.312 человека, скончались 1004, плюс девять за минувшие сутки. Было зафиксировано также 302 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. На данный момент фактическое лечение получают 7.855 пациент. -