АрмИнфо.Армия обороны Арцаха опубликовала имена еще 30 военнослужащих, сложивших голову за Родину.
Так, согласно Армии обороны Арцаха, при отражении азербайджанской агрессии погибли:
Саносян Артем Саркисович, род. 2001 г.
Гарибян Вазген Вигенович, род. 2002 г.
Саркисян Авраам Ашотович, род. 2001 г.
Маргарян Сержик Артакович, род. 2000 г.
Хемчян Артак Норикович, род. 1982 г.
Айрапетян Александр Самвелович, род. 1991 г.
Митичян Гор Самвелович, род. 1991 г.
Мкртчян Мартун Мкртычевич, род. 1982 г.
Симонян Мясник Карапетович, род. 1984
Петросян Алик Ишханович, род. 1982 г.
Агаджанян Саркис Генрикович, род. 1978 г.
Амбарян Левон Хороевич, род. 1992 г.
Мкртчян Сергей Арутюнович, род. 1991 г.
Саркисян Оганес Вардгесович, род. 1990 г.
Саакян Хачик Ованесович, род. 2001 г.
Айвазян Сармен Самвелович, род. 2001 г.
Гаспарян Карен Врамович, род. 2001 г.
Алавердян Арман Артурович, род. 2001 г.
Осипян Давид Владимирович, род. 2002 г.
Акопян Артур Давидович, род. 1983 г.
Абрамян Наири Араикович, род. 1998 г.
Мурадян Арсен Ваникович, род. 2001 г.
Бабаян Давид Альбертович, род. 1998 г.
Сахрадян Сурен Айкович, род. 1994 г.
Резервисты: Саркисян Эдгар Робертович, род. 1988 г.
Карапетян Эдо Арменович, род. 1964 г.
Сиреканян Гагик Ваанович, род. 1959 г.
Григорян Гагик Грикорович, род. 1961 г.
Саргсян Гамлет Рузвельтович, род. 1973 г.
Мноян Мушег Лаврентиевич, род. 1966 г.
Таким образом, согласно публикуемым данным, число погибших достигло 361 военнослужащего, но в действительности их несколькими меньше, поскольку выяснилось, что в списках были ошибки, и некоторые из военнослужащих, оказавшихся в них, живы и продолжают сражаться на поле боя.