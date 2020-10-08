Четверг, 8 Октября 2020 12:35

АрмИнфо."Предателей не должно быть в наших рядах, а спины наших героических генералов, офицеров, солдат, добровольцев, борцов за свободу должны быть очищены от подобных элементов", - заявил на своей странице в Facebook премьер- министр Армении Никол Пашинян.

"Несколько дней назад я получил сигнал о том, что некая группа лиц на передовой пыталась убедить солдат в том, что якобы Никол продал земли, что в реальности это договорная война, что вас бросили в мясорубку, что вас уничтожают, чтобы скрыть договоренности, что нет смысла удерживать позиции. Согласно некоторым информациям, убеждая военнослужащих и даже понуждая, заставили оставить некоторые позиции врагу", - написал премьер-министр.

Он добавил, что по его поручению в СНБ начато расследование, по результатам которого был выявлен один из ключевых лиц, житель Степанакерта, который арестован в Ереване. В рамках возбужденного уголовного дела ведется расследование, по результатам которого будет выяснено, откуда и зачем подбрасываются эти слухи. Сейчас, по словам главы правительства, рассматриваются различные версии случившегося, в том числе, и версия политической направленности.

"Призываю наших соотечественников, у которых есть подобная информация, обращаться в Службу национальной безопасности. Предателей не должно быть в наших рядах, а спины наших героических генералов, офицеров, солдат, добровольцев, борцов за свободу должны быть очищены от подобных элементов", - написал премьер-министр РА.

Отметим, что сегодня на передовую отправилась группа добровольцев, среди которых и сын главы армянского правительства.