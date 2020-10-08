Четверг, 8 Октября 2020 11:43

АрмИнфо. Армия обороны Арцаха уничтожила четыре вражеские гаубицы Д-30 с личным составом еще до их развертывания. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, на южном направлении линии фронта противнику наносится огромный урон в живой силе и технике. "Армянские подразделения только что уничтожили четыре единицы гаубиц Д-30 вместе с личным составом и боеприпасами, которые не успели занять огневые позиции", - написала пресс- секретарь.

Ранее сегодня она сообщила, что ночью ситуация в зоне конфликта была стабильно напряженной. "Ранним утром около 08:30 противник на южном направлении предпринял попытку атаки, однако, потеряв три единицы военной техники и более 20 военнослужащих убитыми и ранеными, бежал в составе батальона с подступов Джебраила", - отметила Степанян.