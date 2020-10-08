Четверг, 8 Октября 2020 11:31

АрмИнфо. Постоянное представительство Греции при НАТО направило письмо Генсеку Альянс, в котором отвергло утверждения постпредства Азербайджана в заявлении от

4.10.20 г., по позиции Афин по текущей ситуации в Нагорном Карабахе.

Так, в письме греческое постпредство подчеркнуло, что Греция решительно отвергает все утверждения, содержащиеся в вербальной ноте Азербайджана, как абсолютно неприемлемые.

"Греция полностью соблюдает принципы Устава Организации Объединенных Наций и международного права, особенно в отношении уважения национального суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств, в отличие от практики некоторых третьих стран.

С начало нынешних боевых действий министр иностранных дел Греции выразил готовность внести свой вклад в усилия по незамедлительной деэскалации кризиса, и обратился к Албанскому председательству в ОБСЕ с просьбой созвать специальное заседание Постоянного совета для обсуждения вопроса. Кроме того, он подтвердил, что Греция убеждена в том, что кризис может быть разрешен исключительно мирными средствами и безотлагательным возобновлением переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ без предварительных условий", - отмечается в сообщении постпредства.

При этом, греческая сторона добавила, что утверждения азербайджанской стороны, изложенные в ноте, беспочвенны, и в лучшем случае подкреплены фактами, взятыми из СМИ, что не может служить надежным источником информации для таких серьезных обвинений в адрес государства-члена НАТО, которое никоим образом не вовлечено в этот прискорбный конфликт.

Постпредство Греции отвергло утверждения азербайджанской стороны, что около 500-800 греческих бойцов, в том числе и с серьезным боевым опытом в Афганистане и Косово, были завербованы армянской стороной для вовлечения в бои. "Иными словами, в Греции никогда не было такого количества "опытных бойцов", например, в том же Афганистане", отметила греческая сторона, при этом добавив, что меж тем, у международного сообщества на сегодняшний день имеются фактические доказательства о переброске исламистов из Сирии и Ливии в зону карабахского конфликта, которые воюют на стороне Азербайджана, в нарушение, в том числе норм и принципов ООН.

"В заключение, постоянное представительство Греции при НАТО хотело бы обратить внимание всех союзников и международный штаб на тот факт, что этот "замороженный конфликт" на Южном Кавказе подвергается рисками именно из-за таких необоснованных и ложных обвинений со стороны государств-партнеров. Или же настойчивых, подстрекательских и провокационных заявлений и действий некоторых союзников с целью вновь заявить о себе как о проблеме для НАТО, вызывая разногласия и ведя по опасному пути, который не будет служить стратегическим интересам НАТО на Кавказе или единству самого Североатлантического союза", - отмечается в письме греческой стороны.