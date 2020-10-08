Четверг, 8 Октября 2020 11:15

АрмИнфо. Самое главное, чтобы международное сообщество и сопредседатели Минской группы ОБСЕ фиксировали то, что произошло и что происходит. Об этом в интервью Euronews заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта.

По его словам, армянская сторона приветствовала заявление президентов и министров иностранных дел - сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Азербайджан же при подстрекательстве Турции заявил о своем намерении не прекращать боевых действий. Тем самым, Азербайджан остался в рамках инструкций, данной Турцией. "Заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности является тому подтверждением", - заявил глава армянского правительства. Он напомнил о наличии в зоне боевых действий террористических групп, воюющих на стороне Азербайджана, которые завербованы и перемещены в зону конфликта Турцией. "С учетом того, что армяне Нагорного Карабаха сейчас находятся под угрозой существования, потому что его населенные пункты постоянно подвергаются ракетному обстрелу, думаю, что в этой ситуации международное сообщество должно сделать решительные шаги для признания независимости НКР ", - заявил Никол Пашинян.

Отвечая на вопрос о стремлении Армении и Карабаха к миру,

премьер-министр подчеркнул, что удары Армии обороны Нагорного

Карабаха были ответными. Правительство Нагорного Карабаха дало

понять, что оно нанесло ответный удар только потому, что это был

единственный способ попытаться остановить ракеты, выпущенные Азербайджаном по населенным пунктам.

Глава армянского правительства констатировал, что мир всегда был главной целью армянской стороны." С того дня, как меня избрали

премьер-министром, я говорил, что мы должны попытаться найти решение, приемлемое для народа Армении, народа Нагорного Карабаха, народа Азербайджана. И я первый лидер, вовлеченный в переговорный процесс, который официально заявил, что любое решение должно быть приемлемым для всех. Вся проблема в том, что Азербайджан не принял эту формулу, заявив, что для него есть только одна цель: полное избавление Нагорного Карабаха от армян путем этнической чистки и взятие Нагорного Карабаха под свой полный контроль. Это угроза геноцида, международные террористы, которые воюют на стороне Азербайджана, завербованные и доставленные в регион Турцией, причастны к осуществлению угрозы геноцида сегодня. Этот факт, по сути, уже признан рядом европейских стран региона. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что если мы хотим остановить гуманитарную катастрофу, если мы хотим остановить этот конфликт в более широком масштабе, международное сообщество должно быть настроено на признание независимости Нагорного Карабаха", - сказал Никол Пашинян.

Он заметил, что Армения и Карабах не могли начать эту войну по простой причине, потому что у них не было проблем, которые нужно

было решать. "Азербайджан же в течение последних 15 лет, 15 месяцев, 15 недель, 15 дней, 15 часов до войны постоянно угрожал

решить проблему военными средствами. И в этом нет никаких секретов. Давайте публично проанализируем заявления Азербайджана и Турции, давайте публично проанализируем, почему террористы были доставлены в Азербайджан, на линию соприкосновения. С какой еще целью можно вербовать или переправлять террористов в другую страну, если они не планируют военную агрессию? Но мы говорим, что сегодня самое главное - это прекращение насилия, для чего Азербайджан должен прекратить свои атаки. Конечно, мир в регионе важен, и мы считаем признание независимости Карабаха международным сообществом лучшим инструментом для этого", - заметил глава армянского правительства.

Он добавил, что армянская сторона готова потушить пожар. "Мы ни на кого не нападали. Наши действия в Карабахе - это абсолютная самооборона. Мы не собирались никого убивать. Наша цель - защитить армянский народ от нового геноцида, защитить себя", - отметил премьер-министр РА, подчеркнув, что решить карабахский вопрос насилием невозможно. Политика же Азербайджана заключается в силовом решении карабахского вопроса. "Армения всегда была готова к компромиссу. Это Азербайджан не хочет компромиссов. Его единственная цель - депортация армян Карабаха, которые всегда составляли 80% населения, освобождение Нагорного Карабаха от армян путем этнической чистки. Но люди не могут покинуть свою тысячелетнюю родину просто по требованию Азербайджана. И они должны защищаться, они имеют право защищаться. Помимо самообороны, у Нагорного Карабаха здесь нет другой цели", - заключил глава армянского правительства.