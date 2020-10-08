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АрмИнфо. На южном направлении линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск несколько минут назад были поражены два БПЛА противника. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс- секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.
Стоит также заметить, что с утра противник предпринял новую атаку в южном направлении, однако отступил, неся потери. Ночью на линии соприкосновения сохранялась напряженность. В течение ночи противник также продолжал обстреливать Степанакерт ракетами. Разрушения города масштабные.
|Глава МИД Грузии: Стратегические региональные объекты не должны подпадать под военную угрозу
|США призывают Армению и Азербайджан к немедленному прекращению боев в Карабахе
|Генпрокурор РФ: Только благоразумие и ведение диалога за столом переговоров позволят обеспечить мирное урегулирование карабахского конфликта
|Арам Первый отреагировал на обстрел символа Шуши
|СМИ: В Женеве проходят переговоры по Нагорному Карабаху
|Маас и Чавушоглу обсудили Карабах
|Арарат Мирзоян: Народ Арцаха имеет неоспоримое право предпринять все необходимые меры для своей защиты от угрозы геноцида
|Андраник Кочарян: Если премьер-министр решил уволить главу СНБ, значит у него были веские причины
|Опровержение АО Арцаха: Договоренности о прекращении огня нет
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|Представитель Минобороны Армении: Пожертвования необходимо делать посредством фонда "Айастан"
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|Песков: Президент России продолжит регулярный диалог с премьер-министром Армении
|Глава ПА: Очень важно, что в своем заявлении президент России разграничил Армению, Азербайджан и Арцах
|Вице-спикер: Решение оставить Гагика Царукяна под арестом является политическим, а не юридическим
|Прогноз: Международная реакция будет зависеть от успехов армянской армии
|Андраник Кочарян: Арцах должен вернуться за стол переговоров, в противном случае они лишены смысла
|Депутат от блока <Мой шаг> посетовал на то, что Азербайджан не соглашается забирать трупы своих военнослужащих из Арцаха
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