Четверг, 8 Октября 2020 10:44

АрмИнфо. На южном направлении линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск несколько минут назад были поражены два БПЛА противника. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс- секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

Стоит также заметить, что с утра противник предпринял новую атаку в южном направлении, однако отступил, неся потери. Ночью на линии соприкосновения сохранялась напряженность. В течение ночи противник также продолжал обстреливать Степанакерт ракетами. Разрушения города масштабные.