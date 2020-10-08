Четверг, 8 Октября 2020 10:38

АрмИнфо. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Чехии Томашем Петршичеком обсудили последние процессы в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, представляя ситуацию, сложившуюся в результате агрессии, развязанной Азербайджаном, Мнацаканян выразил глубокую озабоченность по поводу нападений противника на гражданское население и гражданскую инфраструктуру Арцаха в нарушение международного права.

Министр иностранных дел Армении также осудил политику Турции по внедрению иностранных вооруженных террористов в зону конфликта и сеянию нестабильности в регионе путем своего прямого участия в боевых действиях.

Обе стороны подчеркнули необходимость немедленного прекращения боевых действий.