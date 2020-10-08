Четверг, 8 Октября 2020 00:11

АрмИнфо. Переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ являются примером сотрудничества между США и Россией. С таким заявлением выступил в среду помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая перед студентами Университета штата Невада в Лас-Вегасе.Сообщает ТАСС.

"Между США и Россией наблюдаются фундаментальные различия. Но даже учитывая это, есть области, в которых мы можем работать совместно с Россией", - указал он. "Есть такие области. Например, конфликт, который разгорелся сейчас между Арменией и Азербайджаном. Там мы занимаем одну сторону, сопредседательствуя в Минской группе и пытаясь вернуть мир в Кавказский регион", - подчеркнул он. О'Брайен также отметил, что США и РФ располагают широкими возможностями для сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Помощник президента США добавил, что Вашингтон также заинтересован в сотрудничестве с Москвой по вопросу контроля за вооружениями. "Я был в Женеве, где встречался с моим коллегой, [секретарем Совета безопасности России] Николаем Патрушевым. Одна из тех вещей, которые мы хотели бы сделать - это прийти к заключению нового договора по контролю за вооружениями <...>", - подчеркнул О'Брайен.