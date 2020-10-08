Четверг, 8 Октября 2020 00:09

АрмИнфо. За полдня 7 октября противник в ходе боевых армянская армия уничтожила 260-280 азербайджанских военнослужащих и террористов. Об этом в ходе пресс-конференции заявил представитель МО Армении Арцрун Ованнисян.

Он подчеркнул, что противник потерял 260-280 военнослужащих, около 60-80 единиц бронетехники, часть из которых осталась в руках у армянской стороны»,- заметил Ованнисян.

Представитель МО Армении также заметил, что информации о том, что Турция перебросила из Сирии и Ливии военнослужащих была подтверждена Россией. Также об этом заявляли представители США и Британии. Ованнисян также сообщил, что сегодня появилась информация о том, что Турция намерена перебросить в Арцах боевиков из Афганистана.

Что касается того, знают ли об этом союзники, представитель Минобороны Армении заявил, что уверен, о любых подобных действиях информированы как отечественные компетентные органы, так и компетентные органы союзных крупных государств и региональных стран, и они делают соответствующие заявления.