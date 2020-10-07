Среда, 7 Октября 2020 23:32

АрмИнфо. В ближайшие дни все может подойти к своему логическому концу. Об этом на пресс-конференции заявил представитель МО Армении Арцрун Ованнисян, коснувшись заявления премьер-министра Армении об успехах в направлении Джабраила.

«Сегодня и вчера были прорывные бои, поэтому премьер-министр отметил, что они могут закончиться конкретной ситуацией. Они очень упрямы, применяют много силы. В ближайшие дни все может достичь своего логического конца», - сказал Ованнисян.

Также представитель МО РА заявил, что армяне ценой своей жизни защищают свою родину, в отличие от турок. «В последнее время активно распространяется информация о том, что на стороне Армении сражаются курские боевики, однако, этому нет ни одного подтверждения. Наши вооруженные силы не нуждаются в курской помощи. В отличие от Турции, мы свою землю защищаем ценой собственной крови, а не наемников», - подчеркнул он.

Ованнисян также заметил, что армянская сторона имеет доказательства участия Турции в агрессии Азербайджана. «Мы располагаем фактами о том, что руководство Турции планирует удары. То есть воздушные удары руководятся турецкими специалистами. Также мы располагаем информацией о участии инструкторов и разведчиков из Турции»,- заметил представитель МО РА подчеркнув, что полных данных о подразделениях турецкий военных пока нет.