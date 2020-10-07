Среда, 7 Октября 2020 23:30

АрмИнфо. Президент Армен Саргсян направил поздравительное послание Президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его дня рождения. Об этом сообщает пресс-служба президента Армении.

В сообщении, в частности, говорится: «Армения ценит ваш весомый вклад в развитие союзнических отношений, стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами в политической, экономической, военно-технической и гуманитарной сферах. Эти отношения основаны на многовековых братских связях двух народов - тесной близости, высоком уровне взаимного доверия, единстве подходов к современным проблемам.

Я надеюсь, что усилия России позволят нам остановить кровопролитие в зоне карабахского конфликта в ближайшие дни».