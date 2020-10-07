Среда, 7 Октября 2020 23:29

АрмИнфо. Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что Армия обороны Арцаха без участия вооруженных сил Армении отражает агрессию Азербайджана и Турции.

Ованнисян заметил, что АО НКР не помогают также союзники. «От Армении в боях участвуют только резервисты и добровольцы. Наша нация показала пример сплоченности, ведь всего за 48 часов десятки тысяч наших соотечественников записались в добровольцы. После чего были сформированы подразделения и они начали бои»,- заметил он.

Представитель МО РА сообщил, что Армия обороны Арцаха демонстрирует высокие боевые качества. «У нас есть союзники, но они не поддерживают АО НКР на поле боя»,- заметил Ованнисян.