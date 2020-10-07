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 Среда, 7 Октября 2020 22:33

Арцрун Ованнисян: В течение дня по всей границе происходили тяжелые бои, которые продолжаются до сих пор

Арцрун Ованнисян: В течение дня по всей границе происходили тяжелые бои, которые продолжаются до сих пор

АрмИнфо. Сегодня Степанакерт, Гадрут, Шуши и другие города неоднократно подвергались азербайджанским обстрелам и ракетным ударам. Об этом  на пресс-конференции заявил представитель Минобороны Арцрун Ованнисян.

Он отметил, что есть пострадавшие, данные будут представлены. «В течение дня по всей границе происходили тяжелые бои, которые продолжаются до сих пор. Сегодня удалось нанести сильный удар противнику, и из-за наших мощных ракетных ударов противник потерял огромное количество техники», - заметил Ованнисян.

Арцрун Оганнисян подчеркнул, что были возвращены отдельные базы. «Наши войска выполняют свои задачи»,- сказал представитель МО Армении.

Как так же отметил Оганнисян, у иностранных наемников есть особенность: в случае неудачи они начинают покидать позиции, "остальные подробности мы представим позже". 

Линия соприкосновения, по его словам, постоянно тактически меняется, но общая конфигурация остается, отметил он, отвечая на вопрос, насколько в результате военных действий изменилась линия соприкосновения и в чью пользу. 

"В последние дни мы возвращаем позиции, которые потеряли в первые дни войны", - сказал Ованнисян.

Он подчеркнул, что ситуация меняется очень быстро и точно указать где мы наступаем, а где отступили очень сложно. «В некоторых направлениях, возможно, мы отступили, что-то оставили, перегруппировались, потому что тактически так правильнее. Бывает, что нужно отойти, а затем нанести удары с флангов или тыла.

В целом соотношение сил не сильно изменилось с начала войны, учитывая слухи, что они захватили какие-то территории. Эти территории на самом деле не такие большие. На данный момент ситуация очень быстро меняется, так как на южном направлении идут ожесточенные бои и все может измениться.

 Боевые действия, в особенности сухопутных войск, проводятся только силами Армии обороны Арцаха. Из Армении приехали только резервисты и добровольцы»,- подчеркнул Ованнисян.

Представитель МО Армении также заверил, что как на севере, так и на юге, сухопутные силы врага зафиксировали всего один случай выполнения батальоном боевой задачи.

Касаясь шагов, предпринятых Ираном в эти дни, представитель МО отметил, что он не уполномочен их представлять, но очевидно, что необходимые шаги со стороны Ирана предпринимаются.

Что касается ущерба, нанесенного мирным жителям в Арцахе, Арцрун Ованнисян сказал, что окончательные данные будут предоставлены позже, но очевидно, что число жертв исчисляется десятками.

Также представитель МО РА заявил, что армяне ценой своей жизни защищают свою родину, в отличие от турок. «В последнее время активно распространяется информация о том, что на стороне Армении сражаются курские боевики, однако, этому нет ни одного подтверждения. Наши вооруженные силы  не нуждаются в курской помощи. В отличие от Турции, мы свою землю защищаем ценой собственной крови, а не наемников», - подчеркнул он.

Арцрун Ованнисян сообщил, что Армия обороны Арцаха отражает агрессию Азербайджана и Турции без участия вооруженных сил Армении .

Ованнисян заметил, что АО НКР не помогают также союзники. «От Армении в боях участвуют только резервисты и добровольцы. Наша нация показала пример сплоченности, ведь всего за 48 часов десятки тысяч наших соотечественников записались в добровольцы. После чего были сформированы подразделения и они вступили в бой»,- заметил он.

Представитель МО РА сообщил, что Армия обороны Арцаха демонстрирует высокие боевые качества. «У нас есть союзники, но они не поддерживают АО НКР на поле боя»,- заметил Ованнисян.

Ованнисян также заметил, что армянская сторона имеет доказательства участия Турции в агрессии Азербайджана. «Мы располагаем фактами о том, что руководство Турции планирует удары. То есть воздушные удары руководятся турецкими специалистами. Также мы располагаем информацией об участии инструкторов и разведчиков из Турции»,- заметил представитель МО РА подчеркнув, что речь не идет о  турецких военных подразделениях как таковых, о которых пока нет информации, но речь идет о турецких советниках, специалистах, разведчиках, инструкторах, управляющих координирующих воздушные силы и т.д..


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