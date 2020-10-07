Среда, 7 Октября 2020 22:00

АрмИнфо. Премьер Армении Никол Пашинян рассказал РБК об успехах армии Карабаха на Джебраильском направлении,- сообщает агентство. По его данным, там азербайджанской стороне нанесен сокрушительный удар.

Армия Карабаха успешно действует на южном направлении, сообщил в интервью РБК в среду утром премьер-министр Армении Никол Пашинян.



«Если учесть ту информацию, которая приходит сегодня с раннего утра, мы можем сказать, что задумка карабахских военачальников сработала — они на юге предприняли тактические шаги, оставили коридор и заманили туда военный корпус Азербайджана», — сообщил армянский премьер.

План военных Нагорно-Карабахской республики, по его словам, состоял в том, чтобы отойти на линии Джебраила (город южнее столицы Карабаха — Степанакерта), и заманить туда большие силы азербайджанской армии.

«Вчера вечером они туда вошли большими, очень большими силами, и сегодня с утра по ним направлен сокрушительный удар, и операция идет чрезвычайно успешно», — рассказал премьер.

«Думаю, что это будет ключевой момент всей операции. В эти минуты, по моей информации, закладывается фундамент, реальный фундамент для окончательной победы карабахской армии», — добавил Пашинян.

Большая часть азербайджанской техники была уничтожена и брошена азербайджанской стороной, сказал он.

