Среда, 7 Октября 2020 21:38

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 7 октября провел расширенное рабочее совещание по вопросам организации работы органов государственного управления в условиях войны. Об этом сообщает пресс-служба президента Арцаха.

Согласно источнику, Арутюнян отметил, что в связи с развязанной Азербайджаном войной для оперативного решения существующих проблем в различных сферах территориального и государственного управления необходимо активизировать совместную работу. По словам президента Арцаха, с учетом ограниченных возможностей экономики в условиях войны решение проблем гражданского населения должно быть обеспечено в первоочередном порядке за счет государственных и благотворительных ресурсов.

Касаясь зданий, пострадавших в результате обстрела, Араик Арутюнян отметил, что в ближайшее время будет создана комиссия по оценке ущерба, в результате чего будет выплачена государственная компенсация за их восстановление после окончания боевых действий.