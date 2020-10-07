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 Среда, 7 Октября 2020 21:38
Ани Мшецян

Араик Арутюнян провел расширенное рабочее совещание по вопросам организации работы органов государственного управления в условиях войны

Араик Арутюнян провел расширенное рабочее совещание по вопросам организации работы органов государственного управления в условиях войны

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 7 октября провел расширенное рабочее совещание по вопросам организации работы органов государственного управления в условиях войны. Об этом сообщает пресс-служба президента Арцаха.

 

Согласно источнику, Арутюнян отметил, что в связи с развязанной Азербайджаном войной для оперативного решения существующих проблем в различных сферах территориального и государственного управления необходимо активизировать совместную работу. По словам президента Арцаха, с учетом ограниченных возможностей экономики в условиях войны решение проблем гражданского населения должно быть обеспечено в первоочередном порядке за счет государственных и благотворительных ресурсов.

 

Касаясь зданий, пострадавших в результате обстрела, Араик Арутюнян отметил, что в ближайшее время будет создана комиссия по оценке ущерба, в результате чего будет выплачена государственная компенсация за их восстановление после окончания боевых действий.


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