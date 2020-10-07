Среда, 7 Октября 2020 21:11

АрмИнфо. В среду Сенат Уругвая единогласно проголосовал за документ, в котором выражается глубокая озабоченность новым нарушением режима прекращения огня, согласованного в 1994 году между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщает посольство Армении в Уругвае.

Возобновление военных действия, как указали уругвайские сенаторы, ставит под угрозу стабильность в регионе. Они осудили нарушение гуманитарного права и бомбардировки гражданских объектов. Сенат также заявил о своем неприятии применения силы как средства разрешения споров между странами в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций.

Была также сделана ссылка на заявления некоторых стран относительно конфликта. Сенат заявляет о своей обеспокоенности подстрекательскими заявлениями третьих стран, которые не способствуют разрешению конфликта.

Уругвайские сенаторы также указали на неприемлемость вовлечения в конфликт наемников.

Они заявили о своей приверженности призывам многочисленных участников международного сообщества к окончательному и немедленному прекращению огня между сторонами, восстановление пространства для диалога и переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.