Среда, 7 Октября 2020 20:42

АрмИнфо. <Заявления Баку об обстрелах трубопровода могут расцениваться как призыв к Турции о прямом вмешательстве в карабахский конфликт>, - сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии, депутат Государственной думы V созыва Семен Багдасаров. Так он прокомментировал сообщение генпрокуратуры Азербайджана о том, что Армения якобы нанесла ракетные удары по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан.

<Дело в том, что трубопровод, предназначенный для транспортировки каспийской нефти из Баку, идет к турецкому порту Джейхан через Тбилиси и имеет стратегическое значение не только для экономики Азербайджана, но и для экономики Турции>, - сказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии полковник запаса Семен Багдасаров.

<Поэтому заявления Баку о якобы обстрелах трубопровода могут расцениваться как призыв к Турции о прямом вмешательстве в карабахский конфликт. То есть не на уровне советников, летчиков и операторов беспилотников, а на более серьезном уровне>, - пояснил собеседник.

По его словам, <вполне возможно, что это акт информационной войны>. <Ведь недаром накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил о том, что Анкара окажет Баку любую помощь. Думаю, это информационный повод для неких действий>, - предположил Багдасаров.

Напомним, во вторник вечером Азербайджан обвинил Армению в ракетных ударах по нефтепроводу. В Азербайджане подчеркнули, что <нефтепровод занимает особое место в энергетической безопасности Европы, является самым большим стратегическим проектом региона>.

При этом заместитель начальника управления общественных связей и мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов сообщил, что трубопровод Баку - Тбилиси - Джейхан продолжает работать в прежнем режиме. Позже пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян опроверг сообщения Азербайджана о якобы обстреле нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан. Он подчеркнул, что армия Карабаха не нацеливается на объекты невоенного назначения. По его словам, это ложная информация, которой Азербайджан пытается ввести в заблуждение международное сообщество.

Сообщения Баку также опровергла пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян. <Мы неоднократно заявляли, что не нацеливаемся на нефтегазовую инфраструктуру, но независимо от местоположения, все военные объекты и цели, с которых будет вестись огонь в направлении Арцаха (Нагорного Карабаха), будут уничтожены>, - сказала она.

Напомним, общая протяженность трубопровода составляет 1768 км, из которых 443 км пролегает по территории Азербайджана, 249 км - Грузии, 1076 км - Турции. Объем прокачиваемой нефти составляет 1,2 млн баррелей в сутки.