|Белый дом: переговоры по Нагорному Карабаху пример сотрудничества США и России
|Арцрун Ованнисян: За полдня 7 октября противник в ходе боевых армянская армия уничтожила 260-280 азербайджанских военнослужащих и террористов
|Арцрун Ованнисян: Мы не нуждаемся в курдских наемниках
|Армен Саркисян поздравил Владимира Путина с днем рождения, и выразил надежду что Россия поможет остановить кровопролитие в зоне карабахского конфликта
|Представитель МО РА: Армия обороны Арцаха отражает агрессию Азербайджана и Турции без поддержки Армении
|Сергей Шойгу провел телефонную беседу с Давидом Тонояном и Закиром Гасановым
|Арцрун Ованнисян: В течение дня по всей границе происходили тяжелые бои, которые продолжаются до сих пор
|Никол Пашинян в интервью РБК:«Эта война вообще меняет весь контекст конфликта»
|Пашинян объявил о «ключевом моменте» войны в Карабахе
|Араик Арутюнян провел расширенное рабочее совещание по вопросам организации работы органов государственного управления в условиях войны
|Уругвайские сенаторы осуждают нарушение гуманитарного права и бомбардировки гражданских объектов в Карабахе
|МВД Грузии сообщило о падении двух беспилотников рядом с границей с Азербайджаном
|Глава МИД Азербайджана 8 октября посетит Женеву с рабочим визитом
|Арцрун Ованнисян: Азербайджан вновь обстреливает Шуши
|Эксперт: Заявления Баку о якобы обстрелах трубопровода могут расцениваться как призыв к Турции о прямом вмешательстве в карабахский конфликт
|Запланирована встреча Сергея Лаврова и Зограба Мнацаканяна
|МИД РА: Слухи о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана 8 октября не соответствуют действительности
|Армен Саркисян заявил, что Армения поддержит любую инициативу, которая приведет к прекращению огня
|Президент Арцаха: Была освобождена одна из утраченных позиций, спасены жизни 19 прятавшихся в лесу армянских военнослужащих
|Зограб Мнацаканян в ближайшее время посетит Москву для встречи с главой МИД России
|Премьер-министр Армении: Нужно прекратить международный террористический акт против народа Нагорного Карабаха
|Президент: Общественность в Армении и Нагорно-Карабахской республике верит, что Россия может остановить боевые действия в зоне карабахского конфликта
|Армен Саркисян опроверг заявления Баку о присутствии в стране курдских боевиков
|Глава МИД Франции указал на военное вмешательство Турции в Карабахе
|Ваграм Погосян: Есть информация о том, что в ближайшие дни в Азербайджан будут переброшены боевики из Афганистана
|Гагик Царукян останется под арестом
|Глава МИД Франции: Переговоры по ситуации в Карабахе пройдут в Москве и Женеве
|176 депутатов, сенаторов и мэров Франции высказались за изменение французской дипломатии по Карабаху
|В ЕС готовы надавить на Азербайджан ради перемирия
|В конце года в Москве подведут итоги председательства России в ОДКБ
|Читать больше
АрмИнфо. Слухи о том, что завтра, 8 октября состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, не соответствуют действительности, такая встреча не планируется. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян в своем сообщении в Facebook.
По ее словам, принципиальная позиция Армении заключается в том, что не может быть ситуации, когда переговоры ведутся одной рукой, а военные действия против Арцаха и Армении - другой. На данный момент необходимо остановить широкомасштабную военную агрессию, развязанную Азербайджаном против Арцаха. "Министр иностранных дел Армении находится в постоянном контакте с представителями сопредседателей Минской группы ОБСЕ и стран-сопредседателей", - написала Анна Нагдалян.
|Белый дом: переговоры по Нагорному Карабаху пример сотрудничества США и России
|Арцрун Ованнисян: За полдня 7 октября противник в ходе боевых армянская армия уничтожила 260-280 азербайджанских военнослужащих и террористов
|Арцрун Ованнисян: Мы не нуждаемся в курдских наемниках
|Армен Саркисян поздравил Владимира Путина с днем рождения, и выразил надежду что Россия поможет остановить кровопролитие в зоне карабахского конфликта
|Представитель МО РА: Армия обороны Арцаха отражает агрессию Азербайджана и Турции без поддержки Армении
|Сергей Шойгу провел телефонную беседу с Давидом Тонояном и Закиром Гасановым
|Арцрун Ованнисян: В течение дня по всей границе происходили тяжелые бои, которые продолжаются до сих пор
|Никол Пашинян в интервью РБК:«Эта война вообще меняет весь контекст конфликта»
|Пашинян объявил о «ключевом моменте» войны в Карабахе
|Араик Арутюнян провел расширенное рабочее совещание по вопросам организации работы органов государственного управления в условиях войны
|Уругвайские сенаторы осуждают нарушение гуманитарного права и бомбардировки гражданских объектов в Карабахе
|МВД Грузии сообщило о падении двух беспилотников рядом с границей с Азербайджаном
|Глава МИД Азербайджана 8 октября посетит Женеву с рабочим визитом
|Арцрун Ованнисян: Азербайджан вновь обстреливает Шуши
|Эксперт: Заявления Баку о якобы обстрелах трубопровода могут расцениваться как призыв к Турции о прямом вмешательстве в карабахский конфликт
|Запланирована встреча Сергея Лаврова и Зограба Мнацаканяна
|МИД РА: Слухи о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана 8 октября не соответствуют действительности
|Армен Саркисян заявил, что Армения поддержит любую инициативу, которая приведет к прекращению огня
|Президент Арцаха: Была освобождена одна из утраченных позиций, спасены жизни 19 прятавшихся в лесу армянских военнослужащих
|Зограб Мнацаканян в ближайшее время посетит Москву для встречи с главой МИД России
|Премьер-министр Армении: Нужно прекратить международный террористический акт против народа Нагорного Карабаха
|Президент: Общественность в Армении и Нагорно-Карабахской республике верит, что Россия может остановить боевые действия в зоне карабахского конфликта
|Армен Саркисян опроверг заявления Баку о присутствии в стране курдских боевиков
|Глава МИД Франции указал на военное вмешательство Турции в Карабахе
|Ваграм Погосян: Есть информация о том, что в ближайшие дни в Азербайджан будут переброшены боевики из Афганистана
|Гагик Царукян останется под арестом
|Глава МИД Франции: Переговоры по ситуации в Карабахе пройдут в Москве и Женеве
|176 депутатов, сенаторов и мэров Франции высказались за изменение французской дипломатии по Карабаху
|В ЕС готовы надавить на Азербайджан ради перемирия
|В конце года в Москве подведут итоги председательства России в ОДКБ
|Читать больше
|Эксперт: Заявления Баку о якобы обстрелах трубопровода могут расцениваться как призыв к Турции о прямом вмешательстве в карабахский конфликт
|Аналитик: Прямое столкновение России с Турцией не в интересах стран Южного Кавказа
|Прогноз: Война в Арцахе способна перерасти в Третью мировую
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Авигдор Эскин: Патовое положение дел, как это видится сегодня, может привести к активизации российского фактора в деле урегулирования
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности