Среда, 7 Октября 2020 20:13

АрмИнфо. Слухи о том, что завтра, 8 октября состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, не соответствуют действительности, такая встреча не планируется. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян в своем сообщении в Facebook.

По ее словам, принципиальная позиция Армении заключается в том, что не может быть ситуации, когда переговоры ведутся одной рукой, а военные действия против Арцаха и Армении - другой. На данный момент необходимо остановить широкомасштабную военную агрессию, развязанную Азербайджаном против Арцаха. "Министр иностранных дел Армении находится в постоянном контакте с представителями сопредседателей Минской группы ОБСЕ и стран-сопредседателей", - написала Анна Нагдалян.