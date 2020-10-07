Среда, 7 Октября 2020 20:11

АрмИнфо. Армения поддержит любую инициативу, которая приведет к прекращению огня, в том числе приезд парламентариев стран - сопредседателей Минской группы в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики, ответил президент Армении Армен Саркисян на вопрос ТАСС о скорейшем прекращении огня.

<Мы приветствуем любую идею, которая приведет к прекращению огня, в том числе приезд парламентариев стран-сопредседателей Минской группы в Степанакерт. Но инициатива должна исходить именно от сопредседателей>, - ответил Саркисян.

Президент Армении также отметил, что страны - сопредседатели имеют серьезное влияние на переговорный процесс, добавив, что Россия в этом списке первая, поскольку находится в хороших отношениях со сторонами конфликта.