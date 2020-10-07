Среда, 7 Октября 2020 20:02

АрмИнфо. Была освобождена одна из утраченных позиций, спасены жизни 19 прятавшихся в лесу армянских военнослужащих. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Республики Арцах Араик Арутюнян.

<Очередная блестящая военная операция. Армия обороны не только освободила одну из утраченных позиций, но и спасла жизни 19 наших солдат, которые несколько дней назад, мужественно сопротивляясь врагу, не отступили, но были вынуждены скрываться в ближайшем лесу в ожидании контратаки нашей армии.

Кстати, в результате этой операции противник понес большие потери в военной технике и, оставив на поле боя более сотни жертв, поспешно отступил>, - написал президент.