Среда, 7 Октября 2020 19:59

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в ближайшее время посетит Москву для встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на свой источник в Москве.

Источник сообщил, что встреча может состояться 12 октября. По его словам, 11-13 октября Мнацаканян посетит Москву, но планы могут измениться в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха. Нагорно-карабахский конфликт станет главной темой встречи. Информацию также подтвердил источник в Ереване.

Кроме того, ведется дипломатическая работа по проведению встречи сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту. Собеседники СМИ отметили, что встречи, вероятно, состоятся 8-9 октября, переговоры могут пройти в Женеве.

Сообщается, что обсуждалась встреча представителей стран-сопредседателей (России, Франции, США) на уровне глав дипломатических миссий с участием глав МИД Азербайджана и Армении. Однако официальный представитель МД РА Анна Нагдалян опровергла информацию о подготовке встречи глав МИД РА и АР.