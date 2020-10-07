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 Среда, 7 Октября 2020 19:53
Ани Мшецян

Премьер-министр Армении: Нужно прекратить международный террористический акт против народа Нагорного Карабаха

Премьер-министр Армении: Нужно прекратить международный террористический акт против народа Нагорного Карабаха

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что нападение Азербайджана не было неожиданностью. Об этом Пашинян заявил в интервью Первому каналу России.

Премьер-министр, в частности, отметил: <Это не стало неожиданностью, потому что Азербайджан уже очень долгое время  развивает воинственную риторику, риторику ненависти к армянам и ко всему, что связано с армянами. И для нас стало привычным, что Азербайджан говорит на языке угроз. Однако, неожиданностью стало привлечение боевиков террористических организации в этот конфликт.

Я думаю, что это вообще меняет весь контекст происходящего, потому что уже вчера российские спецслужбы официально подтвердили, что боевики некоторых международных террористических организаций привлечены к военным действиям Карабахе. И сейчас фактически Нагорный Карабах борется с международным терроризмом и это очень многое меняет в контексте нагорно-карабахского вопроса>,- заметил Пашинян.  Премьер отметил, что тактике Азербайджана армия Нагарного Карабаха противопоставляет мобильность вооруженных сил и нанесение превентивных ударов. < И пока что это неплохо получается. Войска Армии обороны Нагорного Карабаха довольно- таки успешно уничтожают беспилотники>, - отметил Пашинян.

На вопрос, готова ли Армения вывести вооруженные силы из Арцаха, и на какие компромиссы готова пойти Армения, премьер-министр заявил: <В этой атмосфере очень- очень неуместно говорить о деталях. Что касается формулы, то очевидно, что в любом конфликте, если мы хотим реально решить его, нужны компромиссы. И армянская сторона всегда была готова к компромиссам, и если Азербайджан тоже будет готов к компромиссам, то это изменит ситуацию>.

Что касается заявлений Азербайджана о том, что армянская сторона нарушила резолюции Совета Безопасности ООН, Пашинян заявил, что нельзя вырывать резолюции Совета Безопасности из контекста и представлять в другом свете.

Нужно очень ясно и четко и трезво проанализировать, что там написано. Там вообще про Армению, и  про какие-то военные действия со стороны Армении, ничего не говорится. В последней резолюции говорится, что Азербайджан нарушил международную договоренность о прекращении огня, и в итоге потерял территории. И эти территории взяли под свой контроль силы самообороны армян Нагорного Карабаха, а вот про Армению там говорится в другом контексте. Армению призывают использовать связи с армянами Нагорного Карабаха, чтобы как-то стабилизировать ситуацию. Последняя  из этих резолюций была принята в 1993 году в конкретной оперативной обстановке. Нельзя вырывать резолюции из контекста>,- подчеркнул премьер.

На вопрос, что будет если конфликт выйдет за рамки региона, и на чью поддержку тогда будет рассчитывать Армения, Пашинян заметил: <Ситуация уже вышла из региональных рамок. Я имею в виду регион конфликта Нагорного Карабаха. Так как, когда тут присутствует радикалисты и террористы, это уже представляет угрозу безопасности для многих стран. Это очаг угрозы безопасности для всего мира для глобальной безопасности.  То есть это ситуация уже вышла за рамки чисто нагорно-карабахского конфликта и конечно вовлечение Турции меняет контекст. Я говорил об этом неоднократно в течение последнего последней недели последних десяти дней. Ведь через 100 лет Турция вернулся в Южный Кавказ по двум причинам, чтобы продолжить политику геноцида армян.

А для чего нужна Турции это политика? Чтобы продолжить свою имперскую политику по направлению Севера, Востока и Юго-Востока. Все это следует рассмотреть в контексте той политики, которую Турция ведёт в Средиземном море, на  Ближнем Востоке, и в отношениях с Грецией, с Кипром. Это политика восстановления турецкой империи, и это уже очаг безопасности не только стран региона в узком смысле. Но для глобальной безопасности в широком смысле, и я уверен, что международные партнеры должны сделать из этого конкретные выводы. Потому что это не вопрос безопасности Нагорного Карабаха  и Армении. Это вопрос безопасности очень большого круга стран, держав и даже супердержав>.

Что касается последних заявлений премьера и президента Армении о возможности признания Карабаха, премьер заявил: <Это очень важный вопрос. Главный вопрос в том, что если наш анализ привет  к тому, что это поможет Карабаху, и разрешению вопроса мы сделаем такой шаг. Если нет, мы воздержимся от такого решения. Мы сейчас в процессе обсуждения и ещё, конечно же, мы и считаемся тем, что нам нужно быть максимально конструктивным членом международного сообщества>.

На вопрос, как Пашинян представляет мир, он отметил, что в первую очередь следует прекратить огонь. <Нужно прекратить атаку на Карабах, нужно прекратить этот террористический акт. Потому что я считаю, что это террористический акт, международный террористический акт против народа Нагорного Карабаха>,- заключил премьер-министр Армении.


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