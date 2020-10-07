Среда, 7 Октября 2020 19:15

АрмИнфо. Общественность в Армении и Нагорно-Карабахской республики верит, что Россия может остановить боевые действия в зоне карабахского конфликта, заявил в среду армянский президент Армен Саркисян. Об этом сообщают РИА Новости.

«Армяне, живущие в Карабахе, на фронте, или беженцы, думают о России, как о стране, которая по абсолютно объективным причинам может быть реальным посредником и в состоянии остановить военные действия», - сказал Саркисян на встрече с российскими журналистами.

По его словам, у России есть влияние и на Армению, на Азербайджан, однако нужно заставить Турцию покинуть зону конфликта. Саркисян считает, что Москва может повлиять на Анкару.

Президент добавил, что армяно-российские отношения - не сугубо политические, это не интересы определенного правительства в Армении или России. «Они настолько глубоки, что их можно назвать национальными интересами», - отметил Саркисян.