Среда, 7 Октября 2020 19:03

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян назвал чушью заявления Баку о присутствии в стране курдских боевиков. Об этом на встрече с российскими журналистами заявил президент Армении Армен Саркисян, сообщает РИА Новости.

Ранее служба госбезопасности Азербайджана заявила, что якобы перехватила переговоры наемников, участвовавших в боевых действиях на линии соприкосновения в Карабахе. В ведомстве утверждали, что осуществили "радиоперехват переговоров террористов, причастных к РПК (Рабочая партия Курдистана - ред.) и принимающих участие в боевых действиях на территории Азербайджана".

"Утверждения о том, что в республике есть курдские боевики, принадлежащие какой-то партии, - абсолютна чушь. Пусть кто-то покажет хотя бы одного человека", - подчеркнул президент.

По его словам в Армении проживают как курды, так и езиды. "Но это граждане Армении", - сказал он.