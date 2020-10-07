Среда, 7 Октября 2020 18:57

АрмИнфо. Апелляционный суд Армении под председательством Рузанны Барсегян отклонил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения в отношении главы партии <Процветающая Армения> Гагика Царукяна.

В беседе с журналистами адвокат Ерем Саркисян подчеркнул, что еще не ознакомился с решением суда об отклонении ходатайства. <Однако, это тот случай, когда нет смысла вникать в причину отказа, так как здесь нет никаких фактических данных. Сегодня стало очевидно, что Апелляционный суд сломлен. Это было не решением суда, решения вместо судей принимают другие>,- заметил адвокат.

Саркисян также отметил, что защита представит кассационную жалобу. <Хотя на Кассационный суд надежды нет, потому что Кассационный суд - совершенно истощен>, - заключил адвокат.

Отметим, что 25 сентября Гагик Царукян был арестован на два месяца. Царукяну предъявлено обвинение в уклонении от налогов в особо крупных размерах, а также в подкупе избирателей и присвоении крупных земельных участков. В июне текущего года парламент лишил Царукяна депутатской неприкосновенности.