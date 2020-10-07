Среда, 7 Октября 2020 18:35

АрмИнфо. Франция должна выйти из своей нейтральной роли между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится в открытом письме 176 депутатов, сенаторов и мэров Франции в связи ситуацией в зоне нагорно- карабахского конфликта.

Под открытым письмом свои подписи оставили: мэр Парижа Анн Идальго, мэр Ниццы Кристиан Эстрози, президент региона Овернь-Рей-Альпы Лоран Вокье, президент региона Ил-де-Франс Валери Пекрес, бывший премьер-министр Франции Бернар Газн и др.

"Мы должны требовать от Азербайджана немедленно прекратить агрессию, сопровождаемую насилием в отношении Арцаха. 27 сентября этого года Азербайджан начал войну против народа Нагорного Карабаха. Этот регион, который является колыбелью армянской цивилизации, население которой на протяжении всей истории всегда состояло в основном из армян. Народ Арцаха вел тяжелую борьбу за свою свободу, война которой была остановлена в 1994 году. Однако до сих пор конфликт не урегулирован, мы наблюдаем наступательные действия Азербайджана, сопровождающиеся неописуемым насилием, на всей линии соприкосновения. Тот факт, что они продолжатся несколько дней, свидетельствует о провале международных посреднических усилий. В свою очередь, французская дипломатия не жалеет сил для достижения мирного решения. Между тем, в свете последних событий Франции необходимо глубоко переосмыслить свою стратегию", - говорится в письме, также напоминается, что в июле этого года Азербайджан совершил агрессию против Армении.

Также в письме указывается о новом факторе в эскалации, а именно дестабилизирующей роли Турции, которая не только открыто вовлечена в конфликт, но также содействует переброске боевиков из Сирии и Ливии в зону карабахского конфликта. Отмечается, что именно этим террористами сейчас противостоит армянский народ.

"В контексте этих событий следует отметить, что плоскость нейтралитета, в которой Франция десятилетиями пыталась проложить путь к миру, больше не существует! Отныне этот нейтралитет создает больше гарантий безнаказанности за совместные агрессии Азербайджана и его союзника Турции, чем рычагов в поисках согласованного решения конфликта.

Принимая во внимание эти факты, мы считаем, что французская дипломатия должна пересмотреть свою стратегию в нагорно-карабахском конфликте. Франция должна решительно осудить агрессию Азербайджана, потребовать, чтобы Азербайджан немедленно прекратил боевые действия, сопровождающиеся насилием, четко заявив, что в противном случае полностью поддержит власти Нагорного Карабаха, укрепит свои позиции, полностью признав легитимность Нагорного Карабаха", - отмечается в письме.