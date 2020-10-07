Среда, 7 Октября 2020 18:32

АрмИнфо. В Евросоюзе в целом и в Германии в частности рассматривают вариант "надавить" на руководство Азербайджана для обеспечения перемирия в регионе. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает pravda.ru.

Поскольку Армения к объявлению перемирия и высылке на переговоры группы дипломатов уже готова, вопрос только в Азербайджане, который (при активной поддержке Турции) пока "не сдается". Поэтому в ЕС подождут, согласятся ли в Баку на переговоры, а затем попробуют повлиять на азербайджанское руководство. Уже сегодня вечером глава МИД Германии намерен провести переговоры со своим азербайджанским коллегой.

Маас отметил, что работа ведется, в том числе, в сотрудничестве с дипломатами из РФ и Турции, поскольку "они имеют большее влияние на

стороны конфликта".