Среда, 7 Октября 2020 18:31

АрмИнфо. В декабре в Москве запланировано проведение сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин на круглом столе в рамках мероприятий <Дни ОДКБ>.

<Мы убеждены, что это важное политическое мероприятие ознаменуется субстантивным содержанием. Участники саммита подведут не только итоги российского председательства в организации, которое выпало на непростой для всех период - особенно для некоторых наших стран, - но и посмотреть в будущее>, - сказал Панкин, передает РИА Новости.

Совет коллективной безопасности, в соответствии с Уставом ОДКБ, является высшим органом организации. В состав Совета входят главы государств-членов. В его заседаниях могут принимать участие министры иностранных дел, министры обороны, секретари советов безопасности государств-членов, генеральный секретарь ОДКБ.