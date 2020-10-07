Среда, 7 Октября 2020 18:29

АрмИнфо. Киргизия не примет участия а заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится 9 октября в Ереване. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы Кабинета министров Киргизии.

"Ввиду сложившегося в стране общественно-политического положения, наши представители не смогут принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета", - говорится в сообщении пресс-службы.