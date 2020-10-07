Среда, 7 Октября 2020 17:34

АрмИнфо. Руководитель группы дружбы НС Армения - Ирак Ованнес Ованнисян встретился с Временным Поверенным в делах Республики Ирак в РА Эззаддином Рашедом Хаджи. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно источнику, Ованнисян подробно представил ситуацию, создавшуюся по всей линии соприкосновения вследствие турецко-азербайджанской агрессии. Руководитель группы дружбы подчеркнул, что мишенью были избраны мирное население и гражданские инфраструктуры Армении и Арцаха, отметив, что вооруженные силы Азербайджана посредством Турции привлекли к боевым действиям наемников-террористов. Он заметил, что безопасность региона не может быть восстановлена без вытеснения этих дестабилизирующих сил.

Эззаддин Рашед Хаджи поблагодарил за внесение ясности в ситуацию, высказав свою озабоченность продолжающимися военными действиями.

Отмечено, что правительства Ирака желает урегулирования конфликта путем мирных переговоров.

Ованнисян отметил исторические, судьбоносные общности народов Армении и Ирака, переживших геноцид. Он подчеркнул, что события в Ираке всегда находились в центре внимания Армении, и армянское общество с глубокой болью восприняло факты человеческих потерь, а также уничтожения культурного наследия. Руководитель группы дружбы отметил, что сегодня в том же положении народ Арцаха.

Он также подчеркнул, что мировое сообщество, в том числе и Ирак, должно осудить насилие против мирного населения. Отмечено, что армянская сторона надеется на принятие иракским парламентом заявления, осуждающего азербайджанскую агрессию.