Среда, 7 Октября 2020 17:33

АрмИнфо. Я заметила очевидные посылы в заявлениях президента России Владимира Путина о ситуации в Арцахе. Об этом в беседе с журналистами заявила депутат от фракции <Мой шаг>, политолог Татевик Айрапетян.

<Путин отметил, что Азербайджан должен прекратить боевые действия>, поэтому <капризы> Баку, согласно которым армянские силы и Армия обороны Арцаха должны покинуть Карабах, не приемлемы>, - считает она.

Ясно одно - должен заработать режим прекращения огня и должно начаться конструктивное обсуждение. Иначе Азербайджан не добьется никакого успеха, применяя такие методы. Во-первых, эта страна теряет суверенитет. Кроме того, там к власти могут прийти радикальные исламисты. Этой стране грозит опасность превратиться в радикальное исламское государство>.