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АрмИнфо. Я заметила очевидные посылы в заявлениях президента России Владимира Путина о ситуации в Арцахе. Об этом в беседе с журналистами заявила депутат от фракции <Мой шаг>, политолог Татевик Айрапетян.
<Путин отметил, что Азербайджан должен прекратить боевые действия>, поэтому <капризы> Баку, согласно которым армянские силы и Армия обороны Арцаха должны покинуть Карабах, не приемлемы>, - считает она.
Ясно одно - должен заработать режим прекращения огня и должно начаться конструктивное обсуждение. Иначе Азербайджан не добьется никакого успеха, применяя такие методы. Во-первых, эта страна теряет суверенитет. Кроме того, там к власти могут прийти радикальные исламисты. Этой стране грозит опасность превратиться в радикальное исламское государство>.
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|Премьер-министр Армении: Нужно прекратить международный террористический акт против народа Нагорного Карабаха
|Президент: Общественность в Армении и Нагорно-Карабахской республике верит, что Россия может остановить боевые действия в зоне карабахского конфликта
|Армен Саркисян опроверг заявления Баку о присутствии в стране курдских боевиков
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|Ваграм Погосян: Есть информация о том, что в ближайшие дни в Азербайджан будут переброшены боевики из Афганистана
|Гагик Царукян останется под арестом
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|176 депутатов, сенаторов и мэров Франции высказались за изменение французской дипломатии по Карабаху
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|Тигран Авинян обеспокоен резким ростом коронавируса в Армении
|Араик Арутюнян: Наши солдаты героически сражаются за каждый сантиметр нашей земли
|Президент Арцаха: Мифы Баку разрушаются
|Лукашенко и Путин обсудили конфликт в Нагорном Карабахе
|Армия обороны Арцаха дополнила сегодняшний список военнослужащих, погибших при отражении азербайджанской агрессии
|Пашинян считает, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха вышел за региональные рамки
|Аналитик: Прямое столкновение России с Турцией не в интересах стран Южного Кавказа
|Прогноз: Война в Арцахе способна перерасти в Третью мировую
|Армен Саркисян: Мы должны в военном и политическом отношении исключить присутствие Турции в карабахской войне
|Делегация ЕЭК во главе с Михаилом Мясниковичем прибыла в Ереван
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