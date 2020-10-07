Среда, 7 Октября 2020 17:32

АрмИнфо. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана, Саид Хатибзаде сообщил, что в связи с обстрелами иранской территории МИД ИРИ выступило с официальной нотой протеста. МИД также уведомил Азербайджанскую Республику и Армению о <лишении безопасности и финансовом ущербе граждан Ирана>, - отметил он.

В свете дружественных отношений и принципов добрососедства мы требуем от обеих сторон, уважать суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, принять все необходимые меры обеспечения безопасности для предотвращения повторения таких неприемлемых инцидентов", - добавил он.