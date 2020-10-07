Среда, 7 Октября 2020 17:22

АрмИнфо. Член Палаты Лордов Баронесса Кэролайн Кокс направила запрос в правительство Великобритании по вопросу Нагорного Карабаха.

Как сообщает САР, информируя об этом в письме главе Союза армян России Ара Абрамяну, Кэролайн Кокс пишет:

"Дорогой Ара, в эти дни каждый из нас делает максимум возможного, чтобы остановить нарастающую угрозу терроризма и предотвратить геноцид в Нагорном Карабахе. Прилагаю к письму запрос, направленный мною 4 октября в Правительство Британии. Сегодня, когда налицо политика этнической чистки, я как никогда уверена, что мир должен поддержать стремление Нагорного Карабаха/Арцаха к самоопределению".

Текст письма Баронессы Кокс к правительству Великобритании приводим ниже:

"Я только что получила эту новость из Еревана от Арцви Бахчиняна. "Я призываю вас прислушаться к его призыву и распространять информацию среди ваших политических представителей и контактов в СМИ: Ситуация очень серьезная:.

Азербайджан бомбит водоемы, шахты, гидроэлектростанции, пытается вызвать катастрофу, потому что не может сдвинуться ни на метр, они пытаются причинить вред стране и людям, чем могут.

Мир должен остановить эту эскалацию террористической коалиции (Азербайджан + Турция + террористические наемники ИСС из Сирии), которая нарушает все международные права человека. Мы должны их остановить. Пожалуйста, поделитесь информацией, чтобы весь мир знал об этом .... завтра может быть поздно ..."

Эскалация, которой мы все боялись, теперь превратилась в полномасштабную войну. Мы не можем стоять и смотреть, как диктаторы стремятся стереть с лица земли нацию и продолжить геноцид армян, а также греков, ассирийцев и других меньшинств в 1890- 1920-х годах. На дворе 21 век, и не может быть еще одного геноцида армян. Нам нужно действовать сегодня.

Азербайджано-турецкая широкомасштабная агрессия против Нагорного Карабаха вызывает опасения геноцида и создает риск региональной эскалации.

СРОЧНЫЙ ПРИЗЫВ ПРЕКРАТИТЬ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

Невозможно переоценить значение широкомасштабной агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха и ту чрезвычайную опасность, которую эта эскалация представляет для всего региона. Нагорный Карабах / Арцах является автономной областью с 1991 года, на 94% состоит из армянских христиан и десятилетиями стремился к самоопределению. В Нагорном Карабахе есть история этнических чисток против армянского населения, а также широко распространенное преподавание армянофобии и языка вражды в азербайджанском образовательном и политическом дискурсе.

Генеральный секретарь Организации Американских Государств (ОАГ) Луис Амальгро заявил сегодня в письме послу Азербайджана в США, что односторонняя гонка вооружений, которая имеет место в Азербайджане за последние пять лет, демонстрирует явные доказательства того, что Азербайджан несёт полную ответственность за эту эскалацию.

3 октября продолжались ожесточенные бои. Президент Арцаха Араик Арутюнян в прямом эфире обратился с мощным патриотическим призывом к народу, включая диаспору, чтобы все мобилизовались для борьбы не на жизнь, а на смерть против непрекращающихся атак азербайджано-турецких войск. Он призвал международное сообщество сделать все возможное, чтобы остановить войну Турции и Баку и их террористов-джихадистов против армянского народа. Он также призвал мировое армянское общество к молитве. Учитывая мощь азербайджанских и турецких сил и их намерения, любое возобновление обсуждения без немедленного прекращения военных действий может быть слишком поздно для десятков тысяч мирных жителей и народа Армении.

Особое беспокойство в настоящее время вызывают следующие факты: Значительное наращивание азербайджанских сил на границах Армении и Нагорного Карабаха. Агрессивное использование турецких ВВС и турецких вооружений против Армении и Нагорного Карабаха. Применение тяжелой артиллерии, в том числе крупнокалиберной и дальнобойной артиллерии, танков, ракет <Смерч> против гражданских территорий вопреки международному праву (события в Степанакерте 2 октября, данные Министерства иностранных дел Нагорного Карабаха от 2 октября). Бегство мирных жителей из своих домов, как в Степанакерте, так и в деревнях и городах вблизи зон конфликта. (Свидетельские показания гражданских лиц за последние несколько дней). Растущее количество свидетельств (BBC, Reuters, немецкие и российские источники) о вербовке и мобилизации значительного числа (как сообщается, тысячи) иностранных боевиков-джихадистов из Сирии и Ливии, переброшенных из Турции в Азербайджан для борьбы против Армении. Агрессивная риторика Эрдогана, призывающего Азербайджан продолжить наступление , и обещание президента Азербайджана продолжать боевые действия до тех пор, пока Армения не покинет Карабах.

Во время прямого телефонного разговора с представителями Министерства иностранных дел Нагорного Карабаха в Степанакерте 2 октября, который был прерван предупреждением о воздушном налете, представитель сказал нам: "Нас активно атакует артиллерия и беспилотники: несколько ракет упали на разные районы Степанакерта. Мы пока не знаем количество жертв. Бои велись на линии соприкосновения, и до сих пор продолжаются. Они интенсивно бомбардируют прилегающие районы с воздуха и из ракетных установок. Они используют ракеты Смерч по гражданским районам - явное нарушение международного гуманитарного права и Женевских конвенций. Вчера в центре Мартуни были ранены журналисты. Их не было рядом с линией фронта. Они были в центре города, опрашивая мирных жителей ...".

А 1-го октября друг из Степанакерта написал нам следующее: "Они атакуют мирных жителей, женщин и детей, пожилых людей, беспомощных. Армяне Арцаха в очередной раз вернулись в свои подвалы, чтобы укрыться от ракет, летящих из Азербайджана. Сегодня четвертый день войны, города, поселки и деревни прекратили свою обыденную жизнь и перешли в состояние войны. Услышав сирену, они бегут, чтобы найти убежище, где только возможно. Дети плачут, расстроены, напуганы, пожилые люди с трудом сдерживают слезы. Слезы, которые вызывают воспоминания о первой войне 1991 года, апрельской войне 2016 года, а теперь и сентябре 2020 года.

Нас 3 миллиона против 10 миллионов, но наши бесстрашные солдаты сильны, полны гордости и мужества и готовы сражаться за то, что принадлежит нам и что останется нашим. Дай бог здоровья нашим мужчинам, мужьям, отцам, сыновьям, мальчикам, мы молимся об их благополучном возвращении с победой. Мировые лидеры, державы проснитесь, смотрите, что происходит. А теперь встаньте и говорите. Азербайджан и Турция должны быть наказаны за то, что они делают".

29 сентября члены Совета Безопасности ООН выразили озабоченность сообщениями о крупномасштабных военных действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно- карабахского конфликта. Они решительно осудили применение силы и выразили сожаление по поводу человеческих жертв и потерь среди гражданского населения. Члены Совета Безопасности поддержали призыв Генерального Секретаря со всех сторон немедленно прекратить боевые действия, снизить напряженность и безотлагательно вернуться к конструктивным переговорам. Члены Совета Безопасности заявили о своей полной поддержке центральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ и призвали стороны тесно сотрудничать с ними для скорейшего возобновления диалога без предварительных условий.

Поэтому мы призываем британское правительство: присоединиться к этому призыву Организации Объединенных Наций. принять меры для

безотлагательного и НЕМЕДЛЕННОГО прекращения боевых действий. потребовать от турецкого правительства прекратить агрессивное вмешательство. Приостановить все поставки летальной и нелетальной военной помощи Турции, Азербайджану и союзным джихадистским силам в Сирии. призвать все стороны вернуться за стол переговоров и поддержать давнее стремление Нагорного Карабаха/Арцаха к самоопределению, которое теперь оправдывается явной политикой этнической чистки армян".