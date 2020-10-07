Среда, 7 Октября 2020 17:21

АрмИнфо. Вице-премьер Армении Тигран Авинян на своей странице в соцсети Facebook коснулся ситуации, связанной с коронавирусом.

Авинян, в частности, отметил: <Вот уже более 10 дней армянская армия ведет борьбу против азербайджано-турецких агрессоров и их наемных террористов за право всех нас на жизнь Армении, Арцаха и диаспоры. Сегодня мы все вместе должны поддерживать наших героических солдат на передовой. И передовая у нас очень сильна.

Однако, с большой тревогой должен сообщить, что в последние дни мы наблюдаем резкий рост числа людей, инфицированных коронавирусом. Если эта тенденция сохранится, в нашей системе здравоохранения возникнут серьезные проблемы. В результате нам потребуется медицинская помощь, как для наших раненых, так и для многих наших соотечественников, инфицированных коронавирусом, что может привести к кризису в системе здравоохранения.

Наши врачи уже несколько месяцев работают круглосуточно и без выходных, чтобы обеспечить наилучшее обслуживание каждого пациента. В Армении подтверждено 672 новых случая заболевания коронавирусом, зарегистрировано 5 смертей. Почему мы забыли основные правила борьбы с коронавирусом и даже не носим маски?

Если вы хотите, чтобы солдаты и граждане, пострадавшие в результате боевых действий, получили бы лучшую медицинскую помощь, пациенты, инфицированные коронавирусом, получили бы надлежащее обслуживание, а экономика продолжала бы функционировать, соблюдайте все санитарно-эпидемиологические правила, которые, безусловно, всем нам известны.

Поэтому прошу, призываю и требую быть предельно бдительными, продолжать носить маски, соблюдать расстояние не менее 1,5 метра, регулярно дезинфицировать руки. Давайте соблюдать правила борьбы с эпидемией, мы неизбежно победим>.