Среда, 7 Октября 2020 17:17

АрмИнфо. Ожесточенные и тяжелые бои продолжаются на всей линии соприкосновения. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал президент Арцаха Араик Арутюнян.

Арутюнян, в частности, подчеркнул: "Армия обороны Арцаха постоянно наносит вражеским войскам новые и болезненные потери. Цель Азербайджана ясна всему миру. Террористическая группировка под названием военно-политическое руководство Баку при поддержке Турции, пытается вторгнуться на территорию Республики Арцах с целью ее полной оккупации и физического истребления армянского населения.

Я убежден, что нет никого в мире, кто окончательно не убедился бы в этой истине. Силой, предотвращающей это бесчеловечное преступление, является наша армия, которая совершает подвиги на поле боя, разрушает созданные противником мифы.

Наши солдаты героически сражаются за каждый сантиметр нашей земли. Все наши соотечественники выделяются своей преданностью и в Арцахе, и в Армении, и в диаспоре. Даже в эти победные моменты мы не должны ослаблять бдительность, мы должны продолжать действовать трезво и ясно, стремясь к реализации наших национальных чаяний.

Уверен, что эту нашу освободительную борьбу оценят все будущие поколения нашего народа. Уверяю вас, что вместе мы сделаем все для реализации наших национальных стремлений и целей.

Нашим совместным героизмом мы еще раз доказываем, что наша свобода и независимость не подлежат торгам, мы еще раз доказали, что Арцах вечен "?.