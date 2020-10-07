Среда, 7 Октября 2020 16:49

АрмИнфо. На всей линии соприкосновения продолжаются ожесточенные и тяжелые бои. Армия обороны Арцаха постоянно наносит новые и болезненные потери войскам противника, цель которых ясна всему миру. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Арцаха Араик Арутюнян.

По его словам, террористическая организация под названием военно-политическое руководство Азербайджана при открытой поддержке Турции пытается вторгнуться на территорию Республики Арцах с целью ее полной оккупации и физического истребления армянского народа. <Я убежден, что нет никого в мире, кто окончательно не убедился в этой истине. Силой, предотвращающей это бесчеловечное преступление сегодня, является наша армия, которая творит подвиги на поле боя, и разрушает создаваемые врагом мифы. Наши солдаты героически сражаются за каждый сантиметр нашей земли. Однако даже в эти победные моменты мы не должны ослаблять бдительности, продолжать действовать трезво и четко, стремясь реализовать наши национальные чаяния. Уверен, что эту нашу освободительную борьбу оценят все будущие поколения нашего народа. Уверяю вас, что вместе мы сделаем все для реализации наших национальных стремлений и целей. Нашим совместным героизмом мы еще раз доказываем, что наша свобода и независимость не подлежат обсуждению, мы еще раз доказали, что Арцах вечен. Да здравствует наша армия, да здравствует наш народ, да здравствует наше национальное единство>, - отметил президент Арцаха.