Среда, 7 Октября 2020 16:39

АрмИнфо. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе и Киргизии, а также вопросы открытия границ. Сообщает ТАСС.

"Президенты предметно обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Киргизии. В отношении конфликта в Нагорном Карабахе, как было отмечено, Беларусь и Россия в едином русле выступают за его скорейшее мирное разрешение, ведь в регионе продолжают гибнуть люди", - сообщает госагентство БелТА.

Кроме того, Лукашенко и Путин договорились поручить правительствам решить вопрос о полном открытии границ между странами. "Основным вопросом обсуждения двусторонней повестки стало полное открытие границ между Беларусью и Россией. Главы государств договорились поручить правительствам отработать эти вопросы, разобравшись в ситуации", - отметили в пресс- службе.