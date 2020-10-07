Среда, 7 Октября 2020 16:36

АрмИнфо. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения и отметил его большой вклад в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Об этом сообщила в среду пресс-служба Назарбаева.

"В ходе беседы елбасы сердечно поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелав крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в деятельности на благо дружественного народа России. Первый президент Казахстана особо отметил большой вклад лидера РФ в последовательное упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Назарбаев и Путин обменялись мнениями по вопросам текущего развития ситуации в регионе, а также наиболее актуальным темам глобальной повестки. В завершение беседы собеседники с удовлетворением подчеркнули образцовый уровень казахстанско-российского сотрудничества и широкие перспективы его дальнейшего развития в интересах народов двух стран.