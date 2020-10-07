АрмИнфо. Армия обороны Арцаха дополнила сегодняшний список военнослужащих, погибших при отражении азербайджанской агрессии.
Отметим, что утром АО НКР представила имена 40 сынов, сложивших голову при защите родины.
В новом списке имена еще 40 военнослужащих:
Амбарцумян Эдгар Овакимович, род. 2000 г.
Саркисян Давид Араикович, род. 2001 г.
Зейналян Рома Арташевич, род. 2001 г.
Горгян Нарек Арсенович, род. 2000 г.
Мкртумян Тигран Муразикович, род. 2001 г.
Аветисян Вреж Гегамович, род. 2000 г.
Асатрян Генрик Ашотович, род. 2001 г.
Карташян Георгий Артурович, род. 2001 г.
Манвелян Ашот Самсонович, род. 2000 г.
Казарян Армен Карапетович, род. 2001 г.
Аванесян Арман Ленрикович, род. 2000 г.
Багдасарян Ваге Оганесович, род. 2000 г.
Амаякян Артур Арамович, род. 2000 г.
Сароян Хунан Галустович, род. 2000 г.
Зурабян Мгер Владимирович, род. 2001 г.
Абраамян Мгер Нверович, род. 2001 г.
Оганесян Гагик Оганесович, род. 2000 г.
Акопян Георгий Артурович, род. 1999 г.
Азарян Эрик Аветикович, род. 2000 г.
Туманян Артем Гайковчич, род. 2001 г.
Григорян Артур Робертович, род. 2001 г.
Аветисян Грачик Грантович, род. 2000 г.
Азизян Арсен Каренович, род. 2000 г.
Саакян Тигран Григорьевич, род. 2002 г.
Григорян Армен Артурович, род. 2001 г.
Согомонян Мелик Сейранян, род. 2001 г.
Бояджян Гор Мгерович, род. 2002 г.
Мкртчян Вараздат Артемиевич, род. 2001 г.
Мехакян Гамлет Каренович, род. 2002 г.
Аракелян Арамэ Севадович, род. 2001 г.
Хачатрян Ашот Торгомович, род. 2001 г.
Агасян Арсен Григорьевич, род. 2000 г.
Айрапетян Тигран Каренович, род. 2000 г.
Сафарян Гурген Арманович, род. 2001 г.
Маргарян Ален Левонович, род. 1999 г.
Беджанян Самвел Борикович, род. 1973 г.
Гарибян Ваге Леонидович, род. 1988 г.
Айрапетян Армен Григорьевич, род. 1987 г.
Амбарцумян Сурен Багратович , род. 1992 г.
Агабабян Агаси Артаваздович, род. 1998 г.
Таким образом, согласно публикуемым данным, число погибших достигло 331 военнослужащего, но в действительности их несколькими меньше, поскольку выяснилось, что в списках были ошибки, и некоторые из военнослужащих, оказавшихся в них, были живы и продолжали сражаться на поле боя.