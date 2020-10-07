Среда, 7 Октября 2020 16:31

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что конфликт с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха вышел за региональные рамки. "Ситуация уже вышла из региональных рамок, я имею в виду регион конфликта вокруг Нагорного Карабаха", - заявил Пашинян сегодня в эфире программы "Время покажет" российского Первого канала. Сообщает ТАСС.

По словам премьера, поскольку в конфликте "присутствуют радикалы, террористы международные это уже составляет опасность для всех стран большого региона". "И это очаг угрозы для безопасности всего мира", - добавил Пашинян.

Он также заявил, что участие Турции в конфликте вокруг Нагорного Карабаха меняет контекст происходящего. "Вовлечение Турции меняет контекст", - сказал Пашинян. Он заявил, что "Турция через сто лет вернулась на Южный Кавказ по двум причинам: чтобы продолжить политику геноцида армян" и "свою имперскую политику по направлению северо-востока юго-востока".

Премьер-министр Армении также заявил о необходимости компромиссов для разрешения любого конфликта, в том числе и в Нагорном Карабахе.

"В любом конфликте, если мы реально хотим разрешить этот конфликт, нужны компромиссы. Армянская сторона всегда была готова к компромиссам. Если Азербайджан будет готов к компромиссам, то это будет менять ситуацию", - сказал Пашинян.