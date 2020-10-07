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 Среда, 7 Октября 2020 16:19
Ани Мшецян

Армен Саркисян: Мы должны в военном и политическом отношении исключить присутствие Турции в карабахской войне

Армен Саркисян: Мы должны в военном и политическом отношении исключить присутствие Турции в карабахской войне

АрмИнфо.  Нынешний военный конфликт в Нагорном Карабахе сильно отличается от предыдущих столкновений, имевших место с Азербайджаном. На этот раз Турция открыто поддерживает Баку своими солдатами, офицерами, генералами, наемниками-террористами и джихадистами, которых тысячами привозят в Азербайджан для борьбы против народа Карабаха. Турция задействует всю свою военную мощь, делая вид, что хочет защитить какую-то международную логистическую инфраструктуру. Такое мнение выразил Президент Армении Армен Саркисян в интервью американскому телеканалу CNN.

Президент, в частности, отметил, что не смотря на то, что эта война отличается по своим масштабам, у Азербайджана нет стратегических успехов, кроме создания большого беспорядка и того, что она уносит жизни сотен людей с обеих сторон.

Президент также прокомментировал заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, который заявил о необходимости вывода армянских войск с территории Карабаха. <Я считаю неправильным обращаться с таким вопросом к Республике Армения, потому что они должны обращаться к Нагорно-Карабахской Республике или, как мы ее называем, Арцаху. Их спор с народом Арцаха <:> . И дело здесь не в <оккупации территорий> Арменией. Это территория, где даже в годы советской власти абсолютное большинство населения, 95%, составляли армяне, так как они жили здесь тысячи лет. Как можно оккупировать территории, где армяне жили тысячи лет? Это борьба за жизнь населения Нагорного Карабаха>, - подчеркнул Саркисян.

Он сообщил, что радиолокационные системы постоянно фиксируют, что гражданское население Степанакерта и близлежащих сел постоянно подвергается обстрелам с территории Азербайджана. <Мы зафиксировали действия тысяч моджахедов и террористов, а также использование турецких истребителей F-16 и большого количества турецких беспилотников. А сведения о том, что в отношении Азербайджана ведутся обстрелы со стороны Армении, не соответствуют действительности>,- заявил президент.

Саркисян отметил, что поддерживает заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ о необходимости прекратить огонь, но оно могло бы подействовать, если бы в конфликт были вовлечены Карабах, который поддерживает Армения, и Азербайджан. Стороны смогли бы вновь сесть за стол переговоров. А присутствие в конфликте Турции дестабилизирует ситуацию.

Также Президент заявил: <Я открыто говорил о том, что Турция использует в войне самолеты F 16 в беседах с международным сообществом, лидерами и премьер- министрами разных стран. Я призвал их вмешаться, оказать давление на Турцию, чтобы она прекратила свое участие, потому что в результате этого вмешательства масштаб конфликта, уровень сложности его будут подняты до такого уровня, что ситуация, в конечном итоге, может превратиться во вторую Сирию. Но если Кавказ станет таким местом, как Сирия, тогда пусть Бог поможет всем - Европе, Средней Азии. Это коснется всех, включая Турцию, Иран и Россию.

<Посмотрите, что происходит в регионе. Турция участвует в войнах в Ливии, в Египте, Ираке, Сирии, она запугивает людей в Средиземном море, она создала напряженность в отношениях с Грецией и Кипром, а сегодня - между Нагорным Карабахом, Арменией и Азербайджаном. Присутствие Турции в Азербайджане вызывает большие изменения>,- подчеркнул президент.

Как считает Саркисян, если удастся сдержать Турцию с помощью России, США и Франции, то будет возможность для дальнейших переговоров о прекращении огня, может быть и с помощью миротворцев, и постепенно можно будет вернуться за стол переговоров. У этого конфликта нет военного решения. Возможно только мирное дипломатическое урегулирование.

<Участие Турции во всем этом вызывает серьезную озабоченность не только Нагорного Карабаха и Армении, но и армянских общин во всем мире и их друзей. Они считают, что Турция хочет совершить еще один Геноцид, повторить то, что произошло 105 лет назад, в результате чего армяне подверглись этнической чистке и были изгнаны с их родины. Это неприемлемо не только для народа Нагорного Карабаха, но и для всех армян>, - подчеркнул Президент.

<Если мы хотим привести этот конфликт к мирному урегулированию, мы должны вернуться за стол переговоров, вокруг которого Турции нет места. Готово ли НАТО признать, что его страна-член находится в состоянии войны с Арменией? Ни Армения, ни Азербайджан не являются членами НАТО. У нас есть некоторое сотрудничество с НАТО, но мы не являемся членом НАТО, а страна-член НАТО вмешивается в этот вопрос>,- сказал Саркисян.

Также президент коснулся действий России в связи с данным конфликтом. Саркисян, в частности, заявил: <Россия поддерживает союзнические отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном. И  мы надеемся, что Россия, как сопредседатель Минской группы, сначала окажет давление на Турцию. Моя позиция ясна: мы должны в военном и политическом отношении исключить присутствие Турции в этом вопросе. Я не знаю, как Турция может публично реагировать на обстрелы и боевые действия, проводить пресс- конференции, делать это так, как будто она является частью этого конфликта. Думаю, мы сможем зафиксировать положительный результат, если Россия сможет оказать давление на Турцию, а затем сработает призыв трех сопредседателей к Азербайджану, Нагорному Карабаху и Армении прекратить боевые действия. Надеюсь, что это произойдет и мы вернемся за стол переговоров>.


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