Среда, 7 Октября 2020 15:58

АрмИнфо. Делегация Евразийской экономической комиссии во главе с председателем Коллегии Михаилом Мясниковичем прибыла в Ереван.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, в программе - рабочая встреча премьер-министров стран ЕАЭС (в случае участия кыргызской стороны - заседание Межправсовета) 9 октября, а также встречи с руководством Республики Армения.

Отметим, что 9 октября в Ереване состоится встреча глав правительств четырех государств союза - Армении, Беларуси, Казахстана и России. Пока не подтверждено участие представителя Кыргызстана. Ключевой темой заседания станет санитарно-эпидемиологическая ситуация и вопросы возобновления пассажирского сообщения в ЕАЭС. Будут рассмотрены оставшиеся несогласованными позиции по стратегии развития евразийской интеграции. Также в повестке - устранение изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза за 2018-2019 годы.

Кроме того, премьер-министры рассмотрят основные направления регулирования трансграничной электронной торговли товарами в ЕАЭС и совместные меры развития экспорта. В повестке значится и вопрос о кандидатуре члена Коллегии ЕЭК (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию, которая впоследствии будет представлена для утверждения главам государств, поскольку прежде занимавший этот пост Серик Жумангарин 14 сентября был назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана .